«Северсталь» одержала волевую победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Это была уже третья встреча соперников в текущем сезоне, но первая в Череповце. Две предыдущих прошли в столице Беларуси, в которых команды обменялись победами 3:1 и 2:3. Неизменно оставалось одно, минчане всегда первыми открывали счёт.

Накануне у «Северстали» мало что получалось в двух первых периодах, чем воспользовались гости, дважды поразив ворота Александра Самойлова.

Вернуться в игру череповчане смогли в третьем периоде. Сначала Иван Подшивалов в меньшинстве убежал один на один с вратарем гостей и поразил ворота. Затем он же после наброса от синей линии переправил шайбу в ворота, оформил дубль в матче и сравнял счёт 2:2, переводя игру в овертайм, который стал первым для череповчан в текущем сезоне.

Дополнительная пятиминутка победителя не выявила. В серии послематчевых буллитов победу череповчанам принес гол Александра Скоренова - 3:2.

«Начало матча и весь второй период преимущество было у соперника. Мы не смогли контролировать шайбу, у нас было много брака. В результате мы проигрывали. В третьем периоде нам удалось переломить исход матча. Забили хорошие голы и в результате буллитной серии победили. Это был хороший камбэк», - сказал после игры главный тренер череповчан Андрей Козырев.

Следующий матч «Северсталь» проведет 11 октября против китайского клуба «Куньлунь Ред Стар».