Новая детская площадка появилась в сквере героев СВО Вологды

Новый игровой комплекс для детей появился в Сквере героев СВО в Вологде. Средства на создание детской площадки были выделены из областного бюджета.

На площадке установлены современные качели, карусели, горки, а также оборудование, адаптированное для детей с ограниченными возможностями. Безопасность детей обеспечивается благодаря специальному резиновому покрытию, которое смягчает падение и снижает риск получения травм.

Напомним, в Вологде в этом году обновляют большие детские площадки в разных районах города. В список вошли следующие адреса: пересечение улиц Парковой и Мира (село Молочное); улица Пионерская, 32А (мкр Лоста); Сквер героев СВО и Монастырский сад (мкр Прилуки). Всего на обновление территорий направлено 40 млн рублей из бюджета области, а также городское финансирование в размере 10 млн рублей.