Денис Поздняков ушел с должности главного архитектора Вологды

Главный архитектор Вологды Денис Поздняков оставил свою должность. Об этом сегодня сообщает телеканал «Русский Север». О причинах отставки на данный момент не известно.

Вологодские telegram-каналы не исключают, что уход Позднякова связан с реорганизацией в городской администрации управления архитектуры, и образования новой структуры - департамента архитектуры и градостроительства.

На должность главного вологодского архитектора Денис Поздняков пришел в сентябре 2022 года. До этого он успел поработать главным архитектором Шекснинского района и Череповца. Правда, недолго.

Как сообщали череповецкие СМИ, в городе металлургов Поздняков «круто начал, задавшись целью сделать город «модным и современным» и сделал мощную заявку в виде проекта городской набережной. Правда, череповецкий период оказался для Позднякова еще короче вологодского - всего 9 месяцев, по истечении которых мэр города Елена Авдеева подписала его заявление об отставке с поста начальника управления архитектуры и градостроительства. Как утверждали злые языки — под давлением городского строительного лобби.