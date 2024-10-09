Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве сына грязовецкого пенсионера

В Грязовце районный суд полностью оправдал 71-летнего пенсионера, который обвинялся в убийстве своего сына. Преступление было совершено в деревне Спасское в сентябре прошлого года. В ту ночь, по данным следствия, нетрезвый пенсионер повздорил с 51-летния сыном.

«По версии следствия, пожилой отец в ссоре схватился за нож. 52-летний потерпевший сопротивлялся, стал защищаться руками. Несмотря на это, мужчина нанес сыну не менее 8 ударов по телу и конечностям. Кроме этого, ударил его один раз по голове неустановленным твердым предметом», - пояснили версию следствия в областном суде.

После этого пенсионер ушел спать, а его сын скончался от полученных ранений.

В конце прошлой недели присяжные заседатели вынесли вердикт, согласно которому убийство, совершенное пенсионером, не является доказанным.

На основании вердикта мужчина признан невиновным. Суд его полностью оправдал и признал право на реабилитацию.