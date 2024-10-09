Крупный пожар потушили огнеборцы на ферме в Тотемском округе

[ Происшествия ]

Происшествие случилось вчера, 8 октября, около десяти часов вечера в деревне Галицкая Тотемского округа. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области.

Возгорание началось в котельной на территории животноводческой фермы. Работники обнаружили огонь на крыше здания возле дымовой трубы.

Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров. Специалистам удалось предотвратить переход огня на здание, где находились животные. В результате пожара, полностью уничтожена кровля котельной и подсобных помещений. К счастью, никто не пострадал.

Специалисты МЧС России считают, что причиной пожара стала неисправность дымовой трубы в котельной.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
 

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