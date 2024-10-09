Андрей Накрошаев подал документы для участия в конкурсе на должность мэра

[ Общество ]

Исполняющий обязанности мэра Вологды Андре Накрошаев принял участие в конкурсе на должность мэра Вологды. Сегодня, по его словам, он подал документы в конкурсную комиссию.

Накрошаев рассказал, что уже участвует в преображении областной столицы, при этом в работе кардинально изменил подходы и принципы работы в городе.

«Используем принципиально другой подход к благоустройству. Внедряем новые современные методы уборки города, используем комплексный подход. Не просто контролируем выполнение, а строго требуем качественный результат. Город должен быть не только красивым и чистым, но удобным для жителей. Поэтому тщательно прорабатываем каждое решение, уделяя внимание даже самым мелким деталям», - написал Накрошаев в соцсетях.  

Исполняющий обязанности мэра города также уточнил, что новые принципы работы легли в основу программы, которая сегодня была представлена им в конкурсную комиссию.

Результаты выборов мэра Вологды станут известны в конце октября.

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