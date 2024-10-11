Сеть АЗС «Газпромнефть» переходит в приложении на постоплату топлива к концу 2024 года

[ Общество ]

Для ускорения обслуживания клиентов мобильное приложение сети АЗС «Газпромнефть» полностью перейдет на постоплату за топливо к концу 2024 года.

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В настоящее время этот способ оплаты онлайн работает на более 20% АЗС сети – на станциях в Санкт-Петербурге, Москве, Великом Новгороде, Ярославле, Омске, Калуге, Новосибирске, Кемерове, Краснодаре, Екатеринбурге, а также Ленинградской, Новгородской, Московской, Псковской, Вологодской, Кемеровской областях и Пермском крае.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо обновить приложение до последней версии, выбрать доступную АЗС с функцией онлайн-оплаты, а затем следовать пошаговой инструкции по заправке.

Для заправки до полного бака следует установить раздаточный кран в бак автомобиля и нажать рычаг – топливо зальется до отсечки. При заправке на сумму или определенный литраж, необходимо остановить заправку на нужной сумме или объеме, отжав рычаг пистолета или же предварительно ввести необходимые параметры на панели топливо-раздаточной колонки. После окончания заправки и возвращения пистолета в колонку, клиент сможет выбрать удобный способ оплаты - в мобильном приложении, через оператора, или кассу самообслуживания. 

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АЗС газпром нефть
 

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Сеть АЗС «Газпромнефть» переходит в приложении на постоплату топлива к концу 2024 года
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