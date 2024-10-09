Следком завершил расследование дела Евгения Журина

Региональное управление следственного комитета заявило о завершении расследования уголовного дела, фигурантом по которому является основатель группы «Сборная Союза» Евгений Журин. Дело касается мошенничество с квартирой и земельным участком пожилой родственницы Виталия Синицина – бывшего партнера Журина по группе «Сборная Союза».

Правда, как заявили сегодня в региональном следкоме, дело в отношении Журина в настоящее время выделено в отдельное производство, а на скамье подсудимых окажутся три женщины, входившие в его группу.

«Весной 2023 года женщина, работавшая почтальоном почтового отделения, обслуживающего территорию, на которой проживала пенсионерка с расстройством здоровья, сообщила своему знакомому о наличии у той недвижимости: квартиры и двух земельных участков. Получив данную информацию, мужчина, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создал под своим руководством устойчивую организованную преступную группу, в которую вовлек двух его знакомых женщин, имевших опыт проведения сделок с недвижимостью, и непосредственно почтальона, имевшего доверительные отношения с пенсионеркой», - рассказали в ведомстве.

В следкоме уточнили, что пожилая женщина в силу психического состояния здоровья не могла понимать значение своих действий. Участники группы убедили ее передать им квартиру по заведомо низкой стоимости. Реальная же стоимость квартиры оценивалась в 1,6 млн рублей. Этих денег потерпевшая не получила.

«Аналогичные действия были совершены в отношении земельных участков пенсионерки. В результате совместных и согласованных преступных действий она передала злоумышленникам право собственности на участки стоимостью свыше 145 тысяч рублей, не получив за это никакого денежного вознаграждения», - также рассказали в следкоме.

Заявление в правоохранительные органы написали родственники пенсионерки. В ходе следствия сделки были признаны недействительными и всю недвижимость потерпевшей вернули.

Сейчас уголовное дело передано в суд. Сам Евгений Журин в последнем посте в соцсетях от 4 октября призвал бывших коллег по «Сборной Союза» отправляться на СВО.