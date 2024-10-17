Иностранец стал отцом чужого ребенка, чтобы получить прописку в Череповце

[ Общество ]

В Череповце иностранный гражданин получил вид на жительство в России, благодаря установлению фиктивного отцовства над ребенком, гражданином РФ. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Вологодской области.

Незаконную легализацию организовали жители Череповца. Они вовлекли в эту схему жительницу Вологодчины, которая за денежное вознаграждение зарегистрировала иностранца в качестве отца своей дочери. Мужчина получил свидетельство об установлении отцовства и свидетельство о рождении, а после чего оформил вид на жительство в упрощенном порядке.

«В отношении организаторов незаконной миграции Управлением ФСБ России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору)», – рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления, а также других лиц, причастных к организации нелегальной миграции на территории региона.

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