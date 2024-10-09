Трамвай развалился после столкновения с автобусом в Череповце

[ Происшествия ]

В Череповце сегодня утром столкнулись автобус ПАЗ, принадлежащий частному предпринимателю и трамвай. Как рассказал мэр города Вадим Германов, ПАЗ поворачивал налево в сторону проходной и не пропустил трамвай, который двигался в попутном направлении.

«В результате ДТП рама вагона лопнула в месте сварки. На момент аварии в трамвае находились 15 человек. Вагон получил тотальные повреждения, его буксировка на данный момент невозможна», - уточнил Германов.

Поврежденную технику уберут с места ДТП только после того, как вагон разрежут на части. По предварительным данным, полностью расчистить пути удастся ближе к полудню. Тогда же вновь запустят движение трамваев.

«На время остановки трамвайного движения в Череповце запущены компенсационные автобусы. Они будут курсировать от Олимпийской до Доменной, пока специалисты не устранят последствия аварии», - уточнил Германов.

По его словам, пострадавших среди пассажиров трамвая нет.

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