78-летнюю бабушку сбили на «зебре» в Вологде

Дорожное происшествие случилось вчера, 8 октября, в начале десятого утра у дома №25 по улице Пушкинской в областном центре. Об этом сообщила пресс-служба городского отдела Госавтоинспекции УМВД России.

40-летний водитель автомобиля «Рено Флюенс» двигался по улице Герцена и намеревался повернуть налево, на улицу Пушкинскую, под зеленый сигнал светофора. В это время проезжую часть пересекала 78-летняя пенсионерка. Она шла по регулируемому пешеходному перехода на разрешающий знак светофора. Водитель сбил старушку.

В результате аварии женщина получила травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение.