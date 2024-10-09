Жительница Сокольского округа едва успела выбежать из горящей квартиры

[ Происшествия ]

Пожар в доме по улице Садовой произошел накануне в деревне Обросово Сокольского округа. По информации регионального управления МЧС, возгорание случилось около половины девятого вечера.

Как рассказала огнеборцам хозяйка квартиры, в доме неожиданно погас свет и в районе коридора раздался треск. Женщина открыла дверь на веранду и увидела, что горит крыша. Кроме 50-летней женщины, в доме находились две ее дочки и мать стала кричать, чтобы девочки выбирались на улицу через окна.  

«Вскоре она услышала со двора голоса дочерей. Сама женщина покинула горящую квартиру через главный вход, получив при этом ожоги обеих рук», - уточнили в региональном управлении МЧС.

Общая площадь пожара составила почти 180 квадратных метров. Наиболее вероятной причиной пожара специалисты считают замыкание электропроводки.

Теги:
пожар получила травмы
 

Последние новости

Народные приметы на 10 октября 2024 года: почему нельзя стричь волосы на Савватия Пчельника
Старые кирпичи еще пригодятся: топ – 3 способа использовать строительный материал на дачном участке
Сокольские предприятия внедряют бережливое производство
Вологодские синоптики предупреждают о серьезной гололедице
Награда «За верность родительскому долгу» учреждена в Вологодской области
«Северсталь» одержала волевую победу над минским «Динамо»
Неприкасаемый: кто покрывает махинации с ДТП и пьяные выходки бабаевского ГАИшника
Новая детская площадка появилась в сквере героев СВО Вологды
Полиция Вологды вычислила подростка, осквернившего Вечный огонь
Денис Поздняков ушел с должности главного архитектора Вологды