Жительница Сокольского округа едва успела выбежать из горящей квартиры

Пожар в доме по улице Садовой произошел накануне в деревне Обросово Сокольского округа. По информации регионального управления МЧС, возгорание случилось около половины девятого вечера.

Как рассказала огнеборцам хозяйка квартиры, в доме неожиданно погас свет и в районе коридора раздался треск. Женщина открыла дверь на веранду и увидела, что горит крыша. Кроме 50-летней женщины, в доме находились две ее дочки и мать стала кричать, чтобы девочки выбирались на улицу через окна.

«Вскоре она услышала со двора голоса дочерей. Сама женщина покинула горящую квартиру через главный вход, получив при этом ожоги обеих рук», - уточнили в региональном управлении МЧС.

Общая площадь пожара составила почти 180 квадратных метров. Наиболее вероятной причиной пожара специалисты считают замыкание электропроводки.