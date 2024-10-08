На Вологодчине внедрят систему оценки депутатов

[ Общество ]

В Вологодской области начали внедрение системы оценки депутатов в округах и в законотворческой деятельности. Об этом в своем телеграмм-канале поделился председатель Законодательного собрания региона Сергей Жестянников.

По его мнению, депутатский корпус, избранный населением региона, должен стать работоспособной проактивной командой на весь срок, а не только перед выборами.

«А если депутат не дает результат? Какие последствия могут наступить? Отзыв депутатских полномочий, перевод с оплачиваемой должности депутата на освобожденную, «понижение» в должности, например, перевод депутата с должности председателя комитета на зама и так далее», – заявил Сергей Жестянников.

Теги:
депутаты заксобрание
Фото: телеграмм-канал Сергея Жестянникова
 

Последние новости

Народные приметы на 10 октября 2024 года: почему нельзя стричь волосы на Савватия Пчельника
Старые кирпичи еще пригодятся: топ – 3 способа использовать строительный материал на дачном участке
Сокольские предприятия внедряют бережливое производство
Вологодские синоптики предупреждают о серьезной гололедице
Награда «За верность родительскому долгу» учреждена в Вологодской области
«Северсталь» одержала волевую победу над минским «Динамо»
Неприкасаемый: кто покрывает махинации с ДТП и пьяные выходки бабаевского ГАИшника
Новая детская площадка появилась в сквере героев СВО Вологды
Полиция Вологды вычислила подростка, осквернившего Вечный огонь
Денис Поздняков ушел с должности главного архитектора Вологды