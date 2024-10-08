На Вологодчине внедрят систему оценки депутатов

В Вологодской области начали внедрение системы оценки депутатов в округах и в законотворческой деятельности. Об этом в своем телеграмм-канале поделился председатель Законодательного собрания региона Сергей Жестянников.
По его мнению, депутатский корпус, избранный населением региона, должен стать работоспособной проактивной командой на весь срок, а не только перед выборами.
«А если депутат не дает результат? Какие последствия могут наступить? Отзыв депутатских полномочий, перевод с оплачиваемой должности депутата на освобожденную, «понижение» в должности, например, перевод депутата с должности председателя комитета на зама и так далее», – заявил Сергей Жестянников.