Риск девальвации очень высокий. ЦБ невнятно объяснил причину ослабления рубля

Российский рубль продолжает обесцениваться. Начиная с августа 2024 года по сентябрь российская валюта “похудела” по отношению к доллару и китайскому юаню более чем на 12%. ЦБ данную ситуацию прокомментировал довольно невнятно, что заставляет думать, что рубль в октябре продолжить свое свободное падение …

Безусловно, на ослабление рубля сказалось изменение систему торгов на валютном рынке. Как известно из-за санкций ММВБ прекратила проводить торги долларом и евро, теперь данный процесс проходит на внебиржевом рынке.

Однако те комментарии, которые по ситуации сделали в ЦБ, ничего хорошего рублю не сулят. В частности регулятор считает, что ослабление рубля произошло в частности из-за изменения структуры валютных торгов и перестройки каналов расчётов.

Также ЦБ считает, что ослабление рубля в сентябре стало следствием нормализации соотношения валютных курсов на российском и международном рынках. То есть ослабление национальной валюты не считается девальвацией. Просто ранее рубль слишком сильно укрепился.

Однако стоит отметить, что рубль подошел к очень важной отметке в 95 руб за один американский доллар, после закрепления на которой курс может обвалиться за двузначную отметку, то есть мы можем легко увидеть доллар по 100 рублей. Последние торги явно носят признаки паники, что ничего хорошего не сулит нашей валюте.

Однако есть и обнадеживающая информация. Например, физические и юридические участники на бирже закрыли свои валютные позиции, которые опустились до уровня августа, когда в рубле и началась негативная динамика. Если спекулянты зафиксировали прибыль, значит игра сделана, и курсы валют достигли определенного предела.

Другими словами, октябрь обещает быть для российской валюты очень непростым месяцем. Риски девальвации слишком высоки. Сможет ли ЦБ удержать ситуацию под контролем покажет время…