Получить гектар вологодской земли смогут выпускники школы фермера

Вологодские парламентарии поддержали изменения в региональный закон о «вологодском гектаре». Теперь получить землю смогут выпускники вологодской школы фермера.

«С 2024 года на Вологодчине организовано предоставление нового вида господдержки – обучение граждан ведению сельскохозяйственного производства в малых формах хозяйствования в рамках Вологодской школы фермера. Принятым сегодня законом ее участники смогут воспользоваться правом на предоставление земель сельскохозяйственного назначения в безвозмездное пользование на территории всех муниципалитетов региона, за исключением городов Вологды и Череповца по программе «Вологодский гектар», – пояснил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В настоящее время земельные участки предоставляются крестьянским и фермерским хозяйствам, которые зарегистрированы в Вологодской области. Площадь предоставляемых земель – от 5 до 100 га.

В этом году в регионе была запущена вологодская школа фермера, где участники проходят профессиональную переподготовку на базе Вологодской ГМХА имени Верещагина. В первом отборе субсидия на обучение предоставлена 30 заявителям, на второй поток уже подано 33 заявки.