Работать только до обеда! Что ждет нарушителей запрета 9 октября 2024 года по народным приметам

[ Общество ]
Автор:
Яна Лан

Православные христиане 9 октября вспоминают чудесную жизнь Иоана Богослова, который был учеником Иисуса Христа. В народном календаре также отмечается праздничный день в честь апостола Иоана.

В день, который посвящен воспоминаниям об апостоле Иоане Богослове запрещено ссорится и ругаться. Именно этому ученику Иисус завещал заботиться о Деве Марии, поэтому любые распри будут противны святому, и он может послать наказание слишком строптивым людям.

В старые времена, люди верили, что к конфликту могут привести режущие и колющие предметы, а также чрезмерно острая еда. Поэтому, было запрещено пользоваться ножами, вилами и ножницами, а из трапезы исключали чеснок и лук.

Согласно народным приметам, в этот праздник нельзя ходить в тесной, стоптанной и старой обуви. Считается, что такой человек привлечет в свой дом несчастья. Также, люди старались не покидать жилище с наступлением сумерек, а вечером плотно закрывали окна, чтобы темные силы не могли проникнуть в дом.

Кроме этого, существовал и необычный запрет. Его категорически запрещено нарушать, поскольку нарушителя будет ожидать 40 бед. В праздник, посвященный апостолу Иоанну, работать можно было только до обеда.

Остальную часть дня следовало посвятить отдыху и заботе о близких. Трудиться разрешалось только в том случае, если человека просили об этом другие люди или его работу перенести на другой день было невозможно, а по собственному желанию заниматься рабочими делами было нельзя.

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Приметы о погоде

Также, 9 октября внимательно следили за природными явлениями. Например, если днем выпадет снег, то настоящая зима начнется к 21 ноября. А, если снег выпал ночью, то вероятнее всего останется лежать надолго.

В том случае, если день простоит солнечный, то в июне тепла можно не ждать. А если закат яркий и красный, то поднимется холодный и сильный ветер.

Kandinsky
 

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