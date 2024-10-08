Смесители на кухне заблестят, как новые всего за 1 минуту: дешевый метод очистит любой кран

При долгом использовании, хромированные смесители в ванной и на кухне могут зарасти неприятным налетом, состоящим из грязи и жира. Однако, чистить их абразивными материалами нельзя, так как покрытие может пострадать.

Царапины от агрессивных химических средств и жестких мочалок, убрать с кранов уже не получится. Поэтому, к очистке смесителей следует подходить с умом. Быстро очистить кран поможет простой лайфхак от хитрых домохозяек.

Как очистить грязные смесители в ванной и на кухне

Следует отметить, что если краны капитально заросли грязью, то перед полировкой их потребуется отмыть. При очистке смесителей можно использовать только мягкие ткани, даже поролоновая губка может поцарапать хромированную поверхность, и нейтральные моющие средства. Лучше всего подходит средство для мытья посуды.

Грязный кран следует накрыть влажной тканью, пропитанной моющим средством и оставить на несколько минут для размокания грязи. Затем, кран аккуратно очищают от налета. Если засаленность оказалась слишком въевшейся, то можно использовать соду. Она не оставляет царапин и хорошо снимает жир с подобных поверхностей.

Но, после очистки на смесителе могут образоваться некрасивые разводы, которые невозможно убрать ни моющим средством, ни влажной тканью. Тогда и нужно использовать лайфхак от опытных хозяек. Следует отметить, что если применять его регулярно, то больше мучиться и отмывать краны не придется, а на очистку хромированной поверхности уйдет всего 1 минута.

Туалетная бумага или бумажные полотенца помогут очистить смеситель

Смеситель необходимо полностью высушить, затем взять бумажное полотенце и протереть кран. Действовать нужно энергично и тогда поверхность смесителя заблестит, как новая. Обработку бумагой рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю, тогда ваши краны всегда будут сиять чистотой.