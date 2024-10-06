«Северсталь» переиграла на своей площадке петербургский СКА

Череповецкая «Северсталь» дома обыграла петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Череповчане пропустили первыми уже к концу первой минуты матча. Но затем в течении шести минут трижды забросили сами. Дубль Александра Скоренова и гол Алексея Кручинина отправили команды на первый перерыв при счёте 3:1 в пользу «Северстали».

На экваторе основного времени матча игроки СКА сократили своё преимущество до минимума.

В конце третьего периода, за 24 секунды команды обменялись забитыми голами. У череповчан вторую шайбу в матче забросил Алексей Кручинин. Итог встречи - 4:3 в пользу «сталеваров».

«У нас была не совсем удачная выездная серия. На сегодняшний матч мы настраивались конечно. Получилась отличная игра. Победа, командная победа. Здорово, самоотверженно играли. В меньшинстве выстояли, забили хорошие голы», - отметил после игры главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Следующий матч череповчане проведут во вторник. Хоккеисты сыграют дома против минского «Динамо»