Три человека получили травмы в ДТП под Шексной

[ Происшествия ]

Три человека получили травмы в ДТП, которое произошло накануне вечером на территории Шекснинского района. Аварий случилась на 3-м километре автодороги Шексна-Пача.

По информации регионального УМВД, 19-летняя девушка, управлявшая автомобилем Шевроле Круз, не справилась с управлением, в результате чего машина врезалась в стоявший на обочине грузовик КАМАЗ с полуприцепом.

«В ДТП получили травмы сама водитель «Шевроле Круз» и ее пассажиры - женщины 2005 и 2004 годов рождения. Все пострадавшие доставлены в Шекснинскую Центральную районную больницу», - уточнили в УМВД. 

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