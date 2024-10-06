Три человека получили травмы в ДТП под Шексной

Три человека получили травмы в ДТП, которое произошло накануне вечером на территории Шекснинского района. Аварий случилась на 3-м километре автодороги Шексна-Пача.
По информации регионального УМВД, 19-летняя девушка, управлявшая автомобилем Шевроле Круз, не справилась с управлением, в результате чего машина врезалась в стоявший на обочине грузовик КАМАЗ с полуприцепом.
«В ДТП получили травмы сама водитель «Шевроле Круз» и ее пассажиры - женщины 2005 и 2004 годов рождения. Все пострадавшие доставлены в Шекснинскую Центральную районную больницу», - уточнили в УМВД.