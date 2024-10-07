Успех станет сопровождать вас весь год: сделайте это 7 октября 2024 года на праздник Запрядальницы

Православные христиане 7 октября чтут память равноапостольной Феклы Иконийской, которая пострадала за веру Христову в I – II веках. В народном календаре праздник получил название Фекла Запрядальница, так как с этого дня женщины начинали прясть нитки и пряжу.

Согласно народным приметам, в день Запрядальницы нельзя было грустить и предаваться тоскливым мыслям. Это могло отпугнуть от человека удачу. Также, было строго запрещено заключать любые сделки. День считался крайне неудачным для переговоров, поскольку любые договоренности соблюдены не будут.

Однако, в старину было принято считать, что любое дело начатое в Запрядальницу обречено на успех. Девушки и парни старались сыграть свадьбу именно 7 октября, так как верили, что брак окажется крепким и нерушимым. Также, в этот день старались начать какое-либо дело и тогда оно станет приносить доход на протяжении всего года.

Кроме этого, люди старались запомнить сон, приснившийся на Запрядальницу. Считалось, что он может указать, какое дело лучше выбрать. Поэтому, проснувшись утром 7 октября, нужно постараться вспомнить, что вам приснилось в эту ночь.

Также, день считался подходящим для очищения. На Запрядальницу старались запланировать уборку дома и посещение бани. Согласно поверьям, любое очищение будет способствовать привлечению успеха.

Поскольку день считался неблагоприятным для общения, люди старались не приглашать в дом гостей, это правило касалось даже ближайших родственников. Чрезмерная общительность могла закончится скандалом и привести к затяжному конфликту.

На Запрядальницу гадали, какую зиму ждать в этом году. Если деревья все еще украшены листьями, то морозы наступят еще не скоро. Если белки начинают линять с головы, то вся зима будет теплой и с частым оттепелями. А, если в лесу преобладают высокие муравейники, то жди затяжную зиму и трескучие морозы.