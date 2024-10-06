Над Вологдой взойдет Царская Охотничья Луна: когда будет главное суперлуние года Дракона

[ Общество ]
Автор:
Юлия Галунова

17 октября лунный диск полностью осветится нашим дневным светилом. Во время полнолуния Луна пройдет перигей (то есть будет максимально близко к Земле). И если среднее расстояние между нашей планетой и ее естественным спутником 384 400 тысяч метров, то в это время оно сократится до 357 172 тысяч метров.

Напомним, что Луна движется по траектории эллипса, и раз в 29 дней проходит перигей. Это явление и называется суперлунием. Диск Луны станет просто огромным и очень ярким. 

Мы советуем вологжанам воспользоваться романтическим моментом, оставить на время все-все хлопоты, взять свою половинку или в одиночку полюбоваться зрелищным астрономическим явлением. Лучше всего выбрать вечернее время, когда спутник только появится над горизонтом. Кстати, красивую полную Луну можно будет наблюдать несколько дней подряд.

Стоит отметить, что в этом году 4 суперлуния. Следующее будет уже в середине ноября. А октябрьское именуют Охотничьей Луной. Раньше при ярком свете ночного светила можно было даже охотиться.  А мы назовем ее Царской. Просто так. А другой и не может быть над нашей областной столицей. И будем любоваться. Будет ли видно суперлуние в Череповце зависит от многиф факторов. И не только погодных. 

Теги:
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