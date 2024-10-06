Особенность российской пенсионной системы. Почему даже миллиардеры обречены на низкую пенсию

Заявление депутата Госдумы Светланы Бессараб о том, что надо делать россиянам, чтобы получать высокую пенсию, получило в обществе большой резонанс. Наверное, спорить с уважаемым человеком глупо, однако в ее словах есть много противоречий …

В интервью изданию «Лента.ру» законодатель посоветовала россиянам работать в белую, выработать соответствующий стаж и получить необходимое количество пенсионных баллов. А также она посоветовала воспользоваться государственной программой софинансирования пенсии.

«Государство дает возможность софинансирования, и этими возможностями нужно пользоваться, потому что это примерно 360 тысяч рублей», — отметила она.

Однако если послушать многих россиян, которые всю жизнь работали много и плодотворно, и после этого получают небольшую пенсию, то возникают вопросы по поводу достоверности данных о среднем размере пенсий россиян. Ибо в этом деле важно не много работать, а много зарабатывать. Но даже в этом случае, многих может ждать неприятный сюрприз.

Яркий тому пример история известного миллиардера Николая Агурбаша, бывшего собственника известной в 1990-2000 фирмы Мортадель. Получая заработную плату в размере 10 млн. руб. в месяц в должности генерального директора фирмы, ему в итоге назначили пенсию в размере 30 тыс. руб.

Изначально несправедливость российской пенсионной системы заложено ее разработчиками из ИПП им. Гайдара, согласно которой есть лимит на пенсию, и он никак не зависит от величины заработка. Поэтому можно работать долго и много, можно получать зарплату в миллионах рублей, но государство вам большую пенсию не назначит. Поэтому иногда депутатам лучше помолчать …

