Telegram объявил о разработке собственного конкурента YouTube

[ Общество ]
Автор:
Алексей Колосков

После решения замедлить работу YouTube, конкуренция на рынке видеоконтента резко возросла. Отечественные платформы начали борьбу за пользователей. Но скоро в это секторе может появиться еще один довольно мощный игрок.

Как пишет  Hi-Tech Mail, Telegram объявил конкурс на создание в приложении нового видеоплеера. На первом этапе он будет доступен пользователям, пользующимся операционной системой iOS. Позже должно произойти его внедрение для Android и десктопные версии мессенджера.

На данный момент известно, что новый видеоплеер Telegram будет работать с версиями iOS 12 и более поздних версий операционных систем. В нем должен быть функция проведения стримингов, и быть автонастройки  качества видео в зависимости от скорости интернета. 

Отбор участников конкурса продлится до 25 октября, победитель будет объявлен в ноябре 2024 года. 

Если все пойдет по плану, то новый видеоплеер от Telegram может стать реальным конкурентом YouTube, а также в легкую обойти российских конкурентов RuTube и VK-видео. На сегодня у YouTube насчитывается порядка 2,5 млрд. пользователей, в то время как у Telegram этот показатель равен 1 млрд. человек.

Учитывая жесткую систему модерации и различных ограничений на YouTube, пользователи интернета могут с радостью перейти на Telegram. Наличие этого мессенджера во всех магазинах мобильных приложений также является конкурентным преимуществом.

В любом случае будет интересно посмотреть новый видео сервис, с нетерпением ждем его презентацию…
 

globallookpress.com
 

Последние новости

«Вологда-Чеваката» стартовала с двух побед в баскетбольной Суперлиге
Telegram объявил о разработке собственного конкурента YouTube
«Звездный дождь» в октябре: Ловите момент — 7 метеорных потоков украсят небо
Проблемы демографии. Почему налог на бездетность не способен повысить уровень рождаемости в стране
Знаменитый балет открыл международный Гаврилинский фестиваль
Хуснуллин обнародовал план по решению проблемы нелегальной миграции
6 медалей завоевали череповецкие спортсмены на кубке России по паралимпийскому фехтованию
Железнодорожный переезд закроют в Грязовце
Леус назвал опасную дату: Землю ждет мощная магнитная буря
Вологодским педагогам вручены награды в честь Дня учителя