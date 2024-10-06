Сглаз, порча и проблемы с деньгами: только это предотвратит неприятности 6 октября 2024 года

Православные христиане 6 октября вспоминают знаменательное событие – день зачатия Иоанна Предтечи и Крестителя Господня. В народном календаре отмечают праздник Ираиды Спорной. С древних времен, день считался сложным и требовал от людей внимательного отношения друг к другу.

Праздник Ираиды Спорной не подходит для гаданий и вообще является таким днем, когда нельзя доверять всему, что видишь или слышишь. Именно поэтому, праздник и получил приставку Спорная, что доверять никому нельзя, так как информация может оказаться лживой.

В этот день было строго запрещено вспоминать свои беды и несчастья, так как события могли вновь повториться. Также, было запрещено кого-либо хвалить и особенно детей. Похвала в праздник Ираиды Спорной могла обернуться порчей и сглазом, а человек мог потерять свои таланты и способности. Кроме этого, нельзя причитать и жаловаться на судьбу, иначе Высшие силы могут в назидание добавить неприятностей.

Тратить деньги на пустые вещи тоже нежелательно, покупать можно только самое необходимое, иначе траты опустошат кошелек. В этот день не рекомендуется заниматься подсчетом денег, отдавать долги и брать кредиты. Также, не стоит пересчитывать свое имущество, так как это может нарушить движение финансовых потоков в доме. Помимо этого, в праздник нельзя общаться с нищими. По народным приметам, от них можно заразиться безденежьем.

Однако, на день Ираиды Спорной существовал ритуал, который должен был поспособствовать привлечению денег. Для этого, следовало раздобыть монетку, на который есть изъян и спрятать ее в кошелек. Но, у ритуала есть условие – самостоятельно портить монетку нельзя, ее нужно получить в подарок от другого человека. Если все сделать правильно, то деньги начнут появляться буквально из ниоткуда, а финансовые неприятности станут обходить стороной.