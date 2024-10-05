Снег теплицу не проломит: теперь только так готовлю конструкцию к зиме

Опытные дачники уже давно поняли, насколько уязвимой во время снегопадов становится теплица. Ведь снег только кажется пушистым и легким, на самом деле он очень тяжелый и жесткий. Во время оттепели снег начинает таять, а затем мороз превращает его в ледяную глыбу, которая легко может проломить поликарбонат и погнуть металлическую конструкцию.

Поэтому, теплицу необходимо подготовить к снежному сезону. Однако, как бы хорошо не была укреплена конструкция, дачникам следует приезжать на участок после сильных снегопадов и счищать налипший снег с поликарбоната, а также откидывать его от стенок теплицы. Но, если укрепить конструкцию, то часто ездить на дачу не придется.

Как укрепить теплицу на зиму

Прежде чем заниматься укреплением конструкции, нужно проверить все крепежи и удостоверится, что поликарбонат цел. На всякий случай, следует подтянуть все винты и при необходимости заменить поврежденные элементы.

Затем, следует изготовить деревянные подпорки, которые устанавливают под конек конструкции изнутри теплицы. Эта часть является самой уязвимой и как правило, большинство проломов приходится на конек. Такая подготовка конструкции к зиме, позволит теплице выдерживать даже обильные снегопады.

Если рядом с теплицей растут деревья, то ветки нависающие над поликарбонатом, лучше спилить. Во-первых, снег с веток может обрушиться на крышу и проломить хрупкий поликарбонат. Во-вторых, сами ветки могут отломиться от дерева и пробить теплицу. Поэтому, лучше предупредить подобное развитие событий и заранее избавиться от нависающих веток.

Если грамотно установить подпорки в теплице и приезжать на дачный участок после снегопадов, то конструкция простоит всю зиму и не сломается. В противном случае, весной придется тратить крупную сумму на ремонт.