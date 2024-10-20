В этом месяце ожидается пик активности сразу нескольких метеорных потоков, включая яркие Дракониды и обильные Ориониды.

Дракониды (пик: 8 октября)

Этот метеорный поток известен своей непредсказуемостью. Обычно Дракониды представляют собой не слишком яркое зрелище, порядка 10 метеоров в час. Однако в редких случаях их количество может достигать сотен! В 2024 году ожидается повышенная активность из-за того, что Земля пройдет через два пылевых следа, оставленные родительской кометой Драконид в 1852 и 1859 годах.

Ориониды (пик: 21 октября)

Ориониды знамениты своими быстрыми и яркими метеорами, которые могут оставлять после себя впечатляющие "хвосты" из ионизированного газа. В 2024 году наблюдениям Орионид будет мешать свет почти полной Луны, но все же стоит попробовать поймать несколько метеоров ранним утром 21 октября.

Другие метеорные потоки октября:

Октябрьские Камелопардалиды (пик: 5 октября)

Дельта-Ауригиды (пик: 11 октября)

Южные Тауриды (ранний пик: 13 октября)

Эпсилон-Геминиды (пик: 18 октября)

Лео Минориды (пик: 24 октября)

Для того, чтобы не пропустить такое яркое событие, как звездный дождь, необходимо запомнить дату, когда придется пик падений. Подберите время близкое к ночи пиковой активности, но ясную погоду. Лунный свет также не желателен, особенно в части неба, где нужно отслеживать падающие звезды. Ну и безусловно, для более качественного видения лучше отправиться за город, поскольку освещение мегаполиса точно навредит наблюдениям. Рекомендуем взять термос с горячим чаем или кофе, немного еды и тепло одеться. Октябрь довольно холодный месяц, и лучше не рисковать. А еще, возьмите с собой хорошую аппаратауру, чтобы зафиксировать прекрасный момент.