Проблемы демографии. Почему налог на бездетность не способен повысить уровень рождаемости в стране

На фоне проблем демографии в России вновь активизировались споры по поводу введения так называемого налога на бездетность. Некоторые наши депутаты реально считают, что с помощью данной меры можно заставить людей рожать.

Уже даже успел отличиться «Российский государственный социальный университет (РГСУ), который представил на суд общественности собственный вариант налога на бездетность. Если данный законопроект будет реализован, многие россияне, не имеющие детей, будут платить повышенный подоходный налог, размер которого будет на 3% выше обычного. Также авторы законопроекта предлагают взимать с бездетных граждан еще 5% к налогу на наследство и 0,5% на имущество. Проректор университета Джоомарт Алиев уверен, что подобные меры способны изменить рождаемость в стране в лучшую сторону.

Откуда такая уверенность в успехе данного мероприятия? Тогда возникает вопрос, почему материнский капитал не способствует увеличению рождаемости в стране? Это при том, что деньги немалые, плюс государство ежегодно индексирует подобные выплаты? Почему законодатели забывают о таком параметре, как количество женщин детородного возраста, который к большому сожалению, только увеличивается. Наверняка женщины и рады завести себе ребенка, но природа уже им отказала в этой возможности.

Если взять за основу схему РГСУ, то плюс 3% к подоходному налогу, это не такие уж и большие деньги, чтобы начать рожать. Кто не хочет заводить ребенка, тот с удовольствием откупится такой небольшой суммой.

Да, есть люди, которые по медицинским показателям не могут родить, им предлагается усыновить ребенка. Но и этот момент не будет способствовать появлению на свет новых граждан России.

Почему никому из власть имущих не приходит в голову, что все те меры поддержки семей с детьми работаю в холостую. Та же льготная ипотека опустошает семейный бюджет на несколько тысяч рублей в месяц, а эти деньги могли бы пойти на ребенка. Или материнский капитал уходит в основном на покупку жилья. А на какие деньги родителям кормить, одевать и давать образование своему ребенку? Может стоить пересмотреть систему социальных выплат?

Поэтому налог на бездетность, это только очередной способ обобрать россиян. Неизвестно, как и на что будут тратиться эти деньги, но рождаемость в стране точно не повысится …