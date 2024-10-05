Знаменитый балет открыл международный Гаврилинский фестиваль

Знаменитый балет «Анюта» в постановке труппы Большого театра открыл накануне 10-й международный Гаврилинский фестиваль в Вологде.
«Впервые на вологодской земле представляют легендарный балет «Анюта» на музыку Валерия Гаврилина в исполнении прославленной труппы Большого театра России. В преддверии этого знаменательного события прошла пресс-конференция, в которой приняли участие артисты балетной труппы, близкие друзья семьи Гаврилиных и организаторы постановки», - рассказали в пресс-службе губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.
Как рассказали сами артисты Большого театра, выступать на вологодской сцене было необычно, поскольку сцена Драматического театра намного меньше сцены в Большом театре.
«Менять хореографию, конечно, ни в коем случае недопустимо. Поэтому нам придется не так широко танцевать. Сцена маленькая, для нас непривычно, что оркестр находится на одном уровне с артистами. Такого близкого контакта с оркестрантами у нас ни разу не было. Зато они посмотрели весь прогон не из оркестровой ямы», - рассказала ведущая солистка балетной труппы Большого театра Мария Виноградова.
По словам руководителя продюсерского отдела Большого театра Сергея Данильяна, выступать перед вологжанами – большая честь для труппы.
«Для нас это событие яркое - быть здесь и выступать перед земляками Валерия Гаврилова. То, что сотворил ваш земляк, превзошло все ожидания. Известный композитор Георгий Свиридов называл Гаврилина современным Мусоргским. Думаю, что Валерий Гаврилин всем своим творчеством действительно продолжил яркую традицию переосмысления русского фольклора, народной музыки, народного искусства», - отметил Сергей Данильян.