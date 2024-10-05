Знаменитый балет открыл международный Гаврилинский фестиваль

Знаменитый балет «Анюта» в постановке труппы Большого театра открыл накануне 10-й международный Гаврилинский фестиваль в Вологде.

«Впервые на вологодской земле представляют легендарный балет «Анюта» на музыку Валерия Гаврилина в исполнении прославленной труппы Большого театра России. В преддверии этого знаменательного события прошла пресс-конференция, в которой приняли участие артисты балетной труппы, близкие друзья семьи Гаврилиных и организаторы постановки», - рассказали в пресс-службе губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

Как рассказали сами артисты Большого театра, выступать на вологодской сцене было необычно, поскольку сцена Драматического театра намного меньше сцены в Большом театре.

«Менять хореографию, конечно, ни в коем случае недопустимо. Поэтому нам придется не так широко танцевать. Сцена маленькая, для нас непривычно, что оркестр находится на одном уровне с артистами. Такого близкого контакта с оркестрантами у нас ни разу не было. Зато они посмотрели весь прогон не из оркестровой ямы», - рассказала ведущая солистка балетной труппы Большого театра Мария Виноградова.

По словам руководителя продюсерского отдела Большого театра Сергея Данильяна, выступать перед вологжанами – большая честь для труппы.