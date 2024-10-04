Хуснуллин обнародовал план по решению проблемы нелегальной миграции



Проблема с нелегальной миграцией в России только набирает обороты. Практически каждый день приходят новости о том или ином криминальном эпизоде с участием непрошенных гостей. Однако ситуация уже в скором времени должна кардинально измениться, с такими обещаниями выступил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По итогам заседания российско-таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошедшего в Душанбе, Хуснуллин сделал заявление.

Чиновник, курирующий строительство, констатировал, что Россия нуждается в свободных рабочих руках, и этот процесс будет браться под контроль, однако все это будет делаться абсолютно легально.

«Мы будем работать по трудовым ресурсам, они нам нужны, но все это все будет делаться абсолютно легально», — сказал Хуснуллин в интервью «РИА Новости».

Со своими таджикскими коллегами было принято решение о создании рабочей группы, которая должна расписать все действия, связанные с обеспечением безопасности двух стран. Это необходимо для того, чтобы в Россию приезжало как можно меньше криминальных элементов.

Таджикистан и Россия намерены обмениваться всей необходимой информацией по каждому человеку, пересекающему российскую границу.

Новое миграционное законодательство в России начнет действовать с 5 февраля 2025 года. Хочется верить, что у стами большого чиновника глаголет истина.