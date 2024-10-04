Леус назвал опасную дату: Землю ждет мощная магнитная буря

Дата уже известна - 4-7 октября. Информация достоверная, поскольку ее сообщил эксперт ФОБОСа Михаил Леус.

Причина являнеия ясна и понятна даже детям - вспышки на нашем дневном светиле, которые произошли два дня назад. Длились вспышки 31 минуту, и были весьма мощными. 3 октября вспышки продолжились, но длились несколько меньше - 28 минут, однако были мощнее.



Таким образом, метеозависимым людям стоит приготовиться. Пика бури достигнут ночью 4 октября, а мощность - 3 балла из 5. Они будут ощутимы, поэтому тем, кто слаб здоровьем, или лицам преклонного возраста лучше приготовить лекарства и больше отдыхать в эти дни. Отличный повод расслабиться и сделать себе внеплановый выходной.