6 медалей завоевали череповецкие спортсмены на кубке России по паралимпийскому фехтованию

[ Спорт ]

4 серебряные и 2 бронзовые медали завоевали череповецкие спортсмены на кубке России по паралимпийскому фехтованию. Соревнования проходят в Уфе с 30 сентября по 7 октября.

Вологодскую область представляют Дмитрий Беляев, Александр Курзин, Евгения Сметанина и Эльвира Белуничева.
Александр Курзин завоевал серебряную медаль в фехтовании на шпаге, выступая в категории «B». В финале наш спортсмен проиграл 4 укола Александру Кузюкову из Омской области. Также он занял второе место в упражнении на саблях, проиграв в финале новосибирцу Алексею Иваньеву.

Выступая в категории «C», Дмитрий Беляев стал серебряным призером соревнований шпажистов и завоевал бронзовую медаль, фехтуя на рапирах.

Сегодня состоялись командные соревнования на шпаге. Команда, в составе которой выступали Евгения Сметанина, Эльвира Белуничева и Ирина Мишурова (г. Москва), стала серебряными призерами.

Теги:
фехтование на колясках
 

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