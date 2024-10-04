Железнодорожный переезд закроют в Грязовце

В Грязовце 7 октября будет полностью закрыт железнодорожный переезд.

«7 октября 2024 года с 09.40 до 17.40 в связи с ремонтными путевыми работами будет полностью закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд 448 км (Грязовец, автомобильная дорога Грязовец – Покровское)», - сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

В связи с закрытием переезда водителей просят пользоваться объездной дорогой Вологда – Ростилово. Также автомобилистов просят с пониманием отнестись к проводимым работам и учитывать это при планировании поездок.