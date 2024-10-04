Вологодским педагогам вручены награды в честь Дня учителя

Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя, прошло в актовом зале школы №41. Вологодским педагогам вручили награды за вклад в развитие системы образования.

«В Вологде более 4,5 тысяч педагогов, которые ежедневно работают с более чем 60 тысячами воспитанников. Речь идет об учителях школ, педагогах детских садов и учреждений дополнительного образования. Педагогическая жизнь – это постоянный вызов. Каждый из вас ежедневно совершает маленькие подвиги, передавая детям не только знания, но и важные жизненные ценности, ведь в теории обучения и воспитания есть один стиль – человечность», – сказала заместитель мэра Вологды по социальным вопросам Ирина Гуляева.

На мероприятии отметили достижения учителей областной столицы и их учеников. Так, по итогам прошлого учебного года 222 выпускника вологодских школ получили медали, из которых 135 – золотые. Восемь одиннадцатиклассников из пяти школ города сдали ЕГЭ на 100 баллов.

На торжественной церемонии лучшие педагоги Вологды получили Благодарности губернатора Вологодской области и Законодательного собрания, Благодарности и Почётные грамоты мэра Вологды, медали «Во имя детей» – за особые заслуги в работе с молодёжью, а также дипломы за победу в городских конкурсах.