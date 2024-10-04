Компьютерная игра с элементами вологодского фольклора будет создана на IT-форуме

В Вологде 127 разработчиков игр со всей страны собрались на финальном туре хакатона «Сириус», который проходит в рамках IT-форума. Конкурсанты разделились на команды, часть их них будут участвовать в очном формате, часть в заочном.

«Через три дня участникам нужно будет предоставить результаты работы. Те, кто покажут наиболее интересное, лучшее решение, будут признаны жюри победителями. Сегодня важно поддерживать IT-отрасль, развивать наши отечественные решения и, в том числе, мотивировать IT-специалистов. Такие мероприятия, как GameDev Хакатона «Синеус», призваны наиболее эффективно решать такие задачи», – рассказал заместитель губернатора Вологодской области Виктор Злобич.

Задание для участников хакатона было озвучено только сегодня. За три дня специалистам предстоит создать игру на тему «Мифология как искусство». Свою номинацию «О - не просто буква» определило Правительство Вологодской области.

В команды объединились разработчики, дизайнеры, наративщики и другие специалисты. Сразу несколько игроков решили разрабатывать игру в одиночку.

Свои работы конкурсанты представят на суд жюри уже в это воскресенье. Тогда же будут объявлены победители, которые разработают самую интересную игру с элементами фольклора и колоритом Вологодской области.