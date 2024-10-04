Подрядчика оштрафовали на 6 млн рублей за срыв капремонта детского сада

ООО «Дельта строй», которая занималась капитальным ремонтом детского сада «Ленок» в Белозерске, выплатила крупный штраф за срыв муниципального контракта. В нарушение условий договора, компания не выполнила в полном объеме обязательства в установленные сроки.

Как рассказали в прокуратуре Вологодской области, по результатам проведенной проверки было возбуждено дело об административном правонарушении по статье за «бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом».

В результате ООО «Дельта строй» была оштрафована на 6,3 млн рублей.

В надзорном ведомстве уточнили, что на данный момент штраф выплачен. Половина этой суммы поступила в бюджет муниципалитета.