Сергей Жестянников рассказал о «пересборке» регионального парламента

Сергей Жестянников рассказал редакторам областных СМИ о «пересборке» работы областного парламента и новых задачах для депутатов. Встреча с журналистами была посвящена 100 дням работы председателя Законодательного собрания.

Основной круг тем – произошедшие изменения в работе ЗСО и направления, которым будет уделяться повышенное внимание: законотворческая деятельность, возвращение практики работы комитетов на выезде, усиление взаимодействия с федеральным центром.

«Заходя на новое место работы, нужно провести анализ, оценить ситуацию. Это занимает определенное время. Если есть возможность что-то «подкрутить, донастроить», это необходимо сделать. В один из первых разговоров с депутатами я поинтересовался, установлены ли для них какие-либо ключевые показатели эффективности. Ответ был отрицательным. Мне кажется, они должны быть. Изучил опыт других парламентов, во многих регионах Собрание депутатов – кузница кадров. Поэтому требуется стадия анализа и переоценки. Должно произойти омоложение. Важно, чтобы пришли инициативные люди с бэкграундом», - уверен Сергей Жестянников.

Также спикер ЗСО назвал сильные и слабы стороны парламента. По его мнению, слабая сторона - низкая проактивность, сильная – значительная практика законотворчества и работа профильных комитетов. При этом активность депутатов в последнее время существенно выросла. Все они включились в проведение стратегических сессий. В результате собрано 118 инициатив, 39 прямо сейчас находятся в работе.

«Достаточно было поговорить с людьми, узнать о проблемах, и наложить эту информацию на сложившуюся законотворческую практику», - заявил Сергей Жестянников.

Отдельно Сергей Жестянников остановился на реализации «Депутатской программы». В настоящий момент 10 проектов уже реализовано. Один из наиболее масштабных спикер ЗСО осуществляет совместном с депутатом ЗСО Михаилом Ананьиным.

«В деревне Музга Череповецкого района занимаемся ремонтом здания, которое несколько лет не эксплуатировалось. Используем часть своих средств в рамках «Депутатской программы» и часть средств Михаила Анатольевича. После ремонта в здании разместится почта, ФАП, библиотека, сельский клуб, спортзал, избирательный участок. Таким образом, в деревне появится новая точка притяжения», - сообщил Сергей Жестянников.

Спикер регионального парламента также рассказал, где черпает энергию для работы в режиме «24 на 7».