Под Кирилловом в ДТП пострадали водители: один был пьян, а второй – без прав

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ДТП Кириллов

Авария произошла вчера, 3 октября, в начале седьмого вечера на 27-м километре автодороги Новостройка – Русино. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Вологодской области.

По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля «ЛАДА-210740» не справился с управлением и врезался в автомобиль «Лада Веста» под управлением мужчины 1960 года рождения. Младший из водителей не имел права на управление автомобилем, а старший – находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП оба водителя с травмами направлены на амбулаторное лечение, а пассажир автомобиля «ЛАДА-21074» – мужчина 1993 года рождения – госпитализирован.

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ДТП пьяная езда без прав
Фото: пресс-служба ГИБДД УМВД России по Вологодской области
 

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