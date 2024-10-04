Сотрудников вологодского правительства отправили обедать в школы

На организацию питания в вологодских школах только с начала сентября поступило 154 обращения от родителей. Тема со школьными обедами обсуждалась накануне на оперативном совещании в правительстве региона. Накануне губернатор Георгий Филимонов поручил кураторам муниципалитетов регулярно инспектировать школы и пробовать, какую еду предлагают школьникам в столовых.

«Пусть Екатерина Викторовна Целикова (начальник департамента образования Вологодской области – прим. ред.) регулярно проезжает «чёсом» по школам, и сама пробует порции. То же самое пусть делают кураторы муниципалитетов. Это поручение лёгкое и даже приятное. Заходим, пробуем, можно и даже нужно без предупреждения, смотрим, какие порции: холодные или горячие – и делаем выводы», — заявил глава региона.

По его словам, порции, которые предлагаются детям в школах, должны быть полноценными и соответствовали утвержденному меню. Также необходимо проверять, чтобы еда была горячая, вкусная и полезная.

«Сложно достигнуть такого сочетания. Но организации, которые не могут обеспечить это поручение, не должны работать на рынке», - уверен Георгий Филимонов.

Как уточнила Екатерина Целикова, в ряде случаев в родительских жалобах речь идет просто о культуре питания, поскольку не все дети привыкли есть определенные продукты. При этом не отрицается их польза.

Для решения вопросов детского питания в школах ведется родительский контроль. Также работают горячие линии в департаменте образования. Помимо этого, школьникам предлагаются разные меню, куда включены блины, пельмени и наггетсы.