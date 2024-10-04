В Вологде мотоциклист пострадал, врезавшись в столб

Авария произошла сегодня, 4 октября, в районе полуночи рядом с домом №65 на улице Конева в областной столице. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

По предварительной информации, 20-летний водитель мотоцикла «Кавасаки» двигался по Окружному шоссе со стороны трассы М8. Заезжая на нерегулируемый перекресток с круговым движением, молодой человек врезался в бордюр.

В результате ДТП мотоциклист получил серьезные травмы и был госпитализирован. Сообщается, что пострадавший был в мотошлеме и трезв.