В Вологде мотоциклист пострадал, врезавшись в столб

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ДТП на Конева

Авария произошла сегодня, 4 октября, в районе полуночи рядом с домом №65 на улице Конева в областной столице. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

По предварительной информации, 20-летний водитель мотоцикла «Кавасаки» двигался по Окружному шоссе со стороны трассы М8. Заезжая на нерегулируемый перекресток с круговым движением, молодой человек врезался в бордюр.

В результате ДТП мотоциклист получил серьезные травмы и был госпитализирован. Сообщается, что пострадавший был в мотошлеме и трезв.

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Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области
 

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