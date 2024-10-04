Сборная команда ЧГУ завоевала путевку в финал «Общероссийского дивизиона»

По итогам III межрегионального этапа Всероссийских соревнований по футболу среди студентов «Общероссийский дивизион», который проводился в Смоленске, команда Череповецкого государственного университета вышла в финал.

Одержав верх над сборной командой из Смоленска со счетом 2:0, «всухую» обыграв команду из Брянска (0:5), в конце турнира команда ЧГУ встретилась со студентами из Курска, которая в 2022 году взяла бронзу финального этапа «Общероссийского дивизиона» и выглядела весьма серьезным конкурентом в борьбе за единственную путевку в финал соревнований.

Принципиальный для обеих команд матч закончился ничьей 1:1, однако по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей победителем межрегионального этапа соревнований была признана команда «красно-белых».

По итогам этапа соревнований были отмечены лучшие игроки, в числе которых оказались и ребята из Череповца: Руслан Мальцев был признан лучшим защитником, а Мирон Беляев – лучшим игроком турнира (VIP).

Финальный этап всероссийских соревнований по футболу среди студентов «Общероссийский дивизион» состоится с 16 по 25 ноября в Ессентуках.