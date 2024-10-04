Георгий Филимонов анонсировал программу по борьбе с алкоголизацией

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов анонсировал широкую программу по борьбе с алкоголизацией населения. По его словам, жителей русского севера травят с помощью алкогольных напитков и запрещенных веществ, которые распространяется среди молодежи. В том числе среди несовершеннолетних.

«Алкоголизм - бич русского севера, русский север вымирает из-за алкоголя», - заявил накануне на оперативном совещании в правительстве Георгий Филимонов.

По его словам, в регионе среди мужчин трудоспособного возраста 71% смертей так или иначе связаны с болезнями, которые провоцирует спиртное.

Глава региона заявил, что в настоящее время подготовлен ряд нормативных действий по ограничению продажи алкоголя, которые будут реализованы совместно с федеральным центром.

Также накануне Георгий Филимонов дал поручение проработать антинаркотическую политику.