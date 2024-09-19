Площадь Дрыгина в Вологде официально откроют на следующей неделе

Сейчас проход на площади Дрыгина частично открыт, а работы на объекте практически завершены: готовность составляет 97%. Специалисты проводят последние работы по укладке гранита.

«Планируем открытие площади Дрыгина на следующей неделе. Сделаем это вместе с представителями компании «ФосАгро», – сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в ходе оперативного совещания в областном Правительстве.

Ранее на площади уже установили камень с памятным знаком А. С. Дрыгину, арт-объект с птицей счастья, а также флаги всех муниципалитетов. Кроме того, поставили новые скамейки, создали архитектурное освещение и «зелёную зону», на которой высадили более 600 различных растений, в том числе яблони, можжевельник, гортензии и другие многолетники.

Георгий Филимонов напомнил, что благоустройство финансируется за счет средств компании «ФосАгро». Впервые предприятие шагнуло в своей социальной деятельности за пределы Череповца.