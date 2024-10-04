На Вологодчине усовершенствуют антинаркотическую политику

[ Общество ]

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поручил подготовить план по пресечению распространения наркотиков в регионе. Об этом он заявил на вчерашнем оперативном совещании в Правительстве.

«Что касается борьбы с распространением еще одной заразы – наркотиков, давайте привлечем внимание наших коллег из органов внутренних дел и вместе сделаем эту работу. Решения и соответствующие схемы работы для того, чтобы осуществлять конкретные действия и ликвидировать эту угрозу при поддержке федерального центра мною заготовлены», – сказал Георгий Филимонов.

Помимо этого, он анонсировал широкую кампанию против алкоголизации населения Вологодской области. По словам главы региона, эта работа уже ведется: в Правительстве области подготовлен план, который в скором времени будет реализован.

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