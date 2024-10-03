Сорняки расти сразу перестанут: просто опрыскиваю этим раствором садовые дорожки

[ Общество ]
Автор:
Яна Лан

Если вы хотите быстро и просто придать садовым дорожкам культурный вид, то воспользуетесь опытом старых дачников. Он не навредит окружающей среде и поможет сразу прекратить буйный рост сорных трав.

Каждый дачник мечтает, чтобы его участок был похож на картинку из глянцевого журнала – ухоженные дорожки, густой зеленый газон, аккуратные клумбы и огород с чистыми от сорняков, ровными грядками. К сожалению, реальность обычно выглядит иначе. Сорные травы проглядываю тут и там, на клумбах прочно обосновались лопухи, да папоротники, а газон больше напоминает страну дремучих трав, чем уютную полянку.

Держать участок в идеальном порядке достаточно сложно. Ведь нужно обязательно уделить время огороду, где работы хватит на весь день, а иначе останешься без урожая. Поэтому на остальной участок просто не остается ни сил, ни времени. Однако, есть способ исправить ситуацию и затормозить рост сорняков хотя бы на садовых дорожках. Участок сразу станет выглядеть аккуратнее, а у дачника останутся силы на прополку клумб и стрижку газона.

Избавить дорожки от сорных трав поможет крепкий раствор соды. Его не рекомендуется использовать рядом с культурными растениями, так как их можно случайно повредить. Но, к садовым дорожкам это не относится и поэтому их смело можно обрабатывать содой. Процесс не займет много времени, но лучше проводить обработку на регулярной основе.

Для приготовления раствора, следует взять 4 ст. л. соды и 1 литр теплой воды. Тщательно растворить соду в жидкости, а затем перелить раствор в пульверизатор. Настроить струю так, чтобы процесс поливания сорняков был обильным. Затем обработайте садовую дорожку.

Через некоторое время сода подействует и растения начнут вянуть. Через неделю обработку можно повторить еще раз. Когда все сорняки будут уничтожены, то проводят профилактическую обработку один раз в месяц. В результате, вы получите чистые, аккуратные садовые дорожки без сорняков.

freepik.com
 

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