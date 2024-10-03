США дают добро! Израиль готовится нанести удар по нефтяным месторождениям Ирана

[ Политика ]
Автор:
Алексей Колосков

После массированной ракетной бомбардировки Ираном Израиля, сегодняшний день был на удивление спокойным. По крайней мере до того, как президент США не сделал резонансное заявление.

Джо Байден заявил, что они обсуждали с руководством Израиля вопрос нанесения ударов по нефтяным объектам Ирана в качестве ответа за недавний ракетный удар. На этом фоне нефтяные котировки в моменте подорожали на 5,5%, т стоимость нефти марки Brent достигла отметки $77 за баррель. 

Данная новость в момент поддержала российской фондовый рынок, который после снижения вышел на положительную территорию. Также в моменте стабилизировался курс рубля по отношению к доллару.

Конечно же странно выглядят современные войны, когда противоборствующие стороны в открытую говорят о своих планах, давая тем самым противнику время для подготовки для отражения удара. А как же фактор неожиданности и секретности?

Если удары по нефтяным месторождениям Ирана будут нанесены, то котировки нефти на мировом рынке могут подскочить до уровня $120 за баррель, что еще сильнее разгонит инфляцию в США. А перед выборами такой сценарий для администрации Байдена крайне не желателен. Опять же удары могут носить демонстрационный характер, чтобы Израиль не потерял свое лицо. 

Но как ситуация будет развиваться в реальности, покажет только время. Мы следим за ситуацией и будем информировать наших читателей о всех изменениях …
 

Теги:
нефть экономика политика
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