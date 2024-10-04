Деньги к вам липнуть начнут: положите это в карман 4 октября 2024 года на Кондратьев день

[ Общество ]
Автор:
Яна Лан

Православные христиане 4 октября чтут память апостола Кондрата и священномученика Ипатия. В народном календаре праздник получил сразу несколько названий – Кондрат и Игнат, Дворы или просто Кондратьев день. По традиции, на праздник чествуют земледельцев и просят плодородия для матушки-земли.

Что можно и нельзя делать 4 октября

С древних времен день считался подходящим для работы в поле. Деревенские жители возделывали землю и вносили удобрения, чтобы к новому сезону почва стала плодородной и дала хороший урожай.

К 4 октября осень окончательно вступала в свои права и в избах становилось холодно. Поэтому, в Кондратьев день начинался отопительный сезон. Перед тем, как протопить печь, ее следовало очистить от грязи и пыли, скопившейся за лето и проверить дымоход. После этого, торжественно затапливали печь и следили, чтобы дым шел туда куда надо, а не в избу.

Название Дворы праздник получил не просто так. В этот день будущие тещи ходили по дворам невест и смотрели, как девушки справляются с хозяйством. Невесты, которые желали обрести мужа, старались навести во дворе порядок и украсить пространство разноцветными лентами.

Также, для привлечения семейного счастья к дочери, мать девушки мыла дочь во дворе на сложенной и украшенной красной лентой соломе. Затем эту солому отдавали домашней скотине. Таким образом будущая теща могла оценить не только хозяйственность невесты, но и ее здоровье.

Согласно народным приметам, на Кондратьев день следовало провести обряд на обретение финансовой стабильности. Для этого, находили красивую монету, зажимали ее в левом кулаке, а затем в него дули. После этого, монету опускали в правый карман и носили ее на протяжении недели. Монета считалась неразменной и должна была находиться в кошельке весь год. Считалось, что после проведения обряда, деньги начнут к человеку липнуть.

Чтобы определить, какой будет следующая весна, нужно внимательно посмотреть на березу. Если листья желтеют снизу, то весна начнется позже обычного и будет холодной. А, если листья желтые только на верхушке, то жди весну раннюю и теплую.

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