Доллар превысил отметку 95 руб. Неочевидные факты окончания девальвации рубля

На сегодняшних внебиржевых торгах курс доллара превысил отметку в 95 руб. Ослабление национальной валюты продолжается более месяца, что создает определенную нервозность среди участников рынка. Однако именно сегодня появились первичные признаки того, что девальвация рубля подошла к своему логическому концу.

На первый взгляд внешний фон вроде бы как не располагает к укреплению рубля. Нефть по-прежнему слабеет, несмотря на обострении обстановки на Ближнем Востоке. Но есть другие неочевидные моменты, которые дают основание на оптимизм.

По данным Центрального Банка стало известно, что российские банки закрыли свою длинную позицию по иностранной валюте, которая на начало второго полугодия составляла 998,9 млрд руб. Но уже в августе данная цифра значительно снизилась и составила 238,9 млрд. руб. Это означает, что по мере подорожания иностранной валюты, российские банки избавились от этого актива. Поскольку именно банки являются основными игроками на валютном рынке, то с большой долей вероятности можно предположить, что девальвация рубля подошла к концу и 95 руб. за доллар это финальное значение.

Еще один любопытный момент, это интервью главы банка ВТБ Андрея Костина изданию РБК во время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), когда он предположил, что до конца года мы можем увидеть курс доллара на отметке 93-95 руб. По факту мы этого интервала достигли. Учитывая статус Костина, его влияние на российском финансовом рынке, можно еще раз констатировать, что девальвация закончилась.

Насколько верны наши предположения покажет только время …

