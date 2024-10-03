Сегодняшний день станет самым теплым с начала октября

[ Общество ]

Сегодняшний день станет самым теплым днем с начала октября. Температура воздуха сегодня в отдельных районах прогревалась до +20 градусов.

Уже с завтрашнего дня начнется похолодание, которое вместе с осадками принесет атлантический циклон. На территории Вологодской области пройдут дожди разной степени интенсивности, а столбики термометра не поднимутся выше отметки в +15 градусов.

Еще чуть прохладней будет в субботу, правда, дожди прекратятся под воздействием очередного антициклона. Дневная температура не превысит отметку в +13 градусов. Примерно такая же температура ожидается в воскресенье.     

«В начале следующей недели влияние антициклона сохранится, обойдется без существенных осадков, лишь в понедельник местами на юге есть вероятность дождя, ночью от -1 до + 4 градусов, днем в пределах 8-10 градусов тепла», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

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