Сегодняшний день станет самым теплым с начала октября

Сегодняшний день станет самым теплым днем с начала октября. Температура воздуха сегодня в отдельных районах прогревалась до +20 градусов.
Уже с завтрашнего дня начнется похолодание, которое вместе с осадками принесет атлантический циклон. На территории Вологодской области пройдут дожди разной степени интенсивности, а столбики термометра не поднимутся выше отметки в +15 градусов.
Еще чуть прохладней будет в субботу, правда, дожди прекратятся под воздействием очередного антициклона. Дневная температура не превысит отметку в +13 градусов. Примерно такая же температура ожидается в воскресенье.
«В начале следующей недели влияние антициклона сохранится, обойдется без существенных осадков, лишь в понедельник местами на юге есть вероятность дождя, ночью от -1 до + 4 градусов, днем в пределах 8-10 градусов тепла», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.