Сегодняшний день станет самым теплым с начала октября

Сегодняшний день станет самым теплым днем с начала октября. Температура воздуха сегодня в отдельных районах прогревалась до +20 градусов.

Уже с завтрашнего дня начнется похолодание, которое вместе с осадками принесет атлантический циклон. На территории Вологодской области пройдут дожди разной степени интенсивности, а столбики термометра не поднимутся выше отметки в +15 градусов.

Еще чуть прохладней будет в субботу, правда, дожди прекратятся под воздействием очередного антициклона. Дневная температура не превысит отметку в +13 градусов. Примерно такая же температура ожидается в воскресенье.