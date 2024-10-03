На развитие учебной инфраструктуры Сокольского лесопромышленного техникума выделили 6,5 млн рублей

Еще 17 апреля этого года в рамках федерального проекта «Профессионалитет» департамент образования Вологодской области, Сокольский лесопромышленный техникум и ряд коммерческих предприятий города Сокол подписали соглашение о партнерстве. Одной из целей совместной работы было объявлено создание на базе учебного заведения нового образовательно-производственного кластера «Лесная промышленность». Местные ДОК, ЦБК и ООО «Сокол СиЭлТи» выделили техникуму финансовую помощь в размере 6,5 млн рублей для развития учебной инфраструктуры: приобретения оборудования, программного обеспечения, расходных материалов, учебников и пособий.

«Выпускники местного лесопромышленного техникума занимают сегодня ответственные посты на Сокольском ЦБК – среди них есть руководители и среднего, и высшего звена, - рассказал генеральный директор ПАО «Сокольский ЦБК» Григорий Иванов. - Мы надеемся, что наша поддержка послужит общему делу качественной подготовки будущих молодых специалистов, а освоение «лесных» профессий будет проходить в более комфортной деловой атмосфере, в которой ребятам будет интересно развиваться. Ждем на производстве новых членов команды. Поздравляем преподавателей, мастеров производственного обучения и наставников с профессиональным праздником и благодарим за компетентность, целеустремленность, энтузиазм и преданность профессии».

В Сокольском лесопромышленном техникуме по программе «Профессионалитет» абитуриенты 2024 года и студенты-второкурсники осваивают учебную программу кластера «Лесная промышленность» по направлениям «Технология переработки древесины», «Электрооборудование», «Лесное и лесопарковое хозяйство», «Сетевое и системное администрирование». Также в техникуме обучаются будущие механики и специалисты КИПиА. В 2024-2025 учебных годах в центре «Лесная промышленность» на базе техникума учатся 500 студентов.