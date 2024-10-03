Главы сразу трех вологодских муниципалитетов уходят в отставку

[ Общество ]

Главы двух округов и одного района Вологодской области уходят в отставку. Об этом заявил губернатор Георгий Филимонов на оперативном совещании в региональном правительстве.   

«Нас покидают глава Вытегорского муниципального района Зимин Александр Викторович, глава Харовского муниципального округа Олег Тихомиров и глава Грязовецкого муниципального округа Сергей Фекличев. Такое решение назрело в ходе плановых оргштатных мероприятий», – пояснил глава региона.

По его словам, решение принято в связи с необходимостью повышения эффективности работы муниципалитетов. Георгий Филимонов также сказал, что совместная работа с отставными главами продолжится и им предложат варианты для дальнейшего трудоустройства, которые, возможно, удивят и обрадуют.

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ИА Вологда регион
 

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